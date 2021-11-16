Известный тиктокер встретился со своими родителями впервые за 16 лет

Блогер Даня Милохин поучаствовал в шоу «ДокТок» с телеведущей Ксенией Собчак, в котором он впервые за 16 лет пообщался со своими биологическими родителями. Видеозапись передачи доступна на YouTube.
Биологические родители российского тиктокера находились за кулисами, однако Милохин отказался встретиться лично и пообщался с ними по видеосвязи в эфире шоу. Мать блогера огорчило его решение, но она подчеркнула, что не собирается сдаваться.
«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу», — признался известный тиктокер.
19-летний Милохин подчеркнул, что не винит родителей в дом, что отдали его в детдом. Однако он заявил, что ничего не чувствует от встречи со своими родителями. «Не понимаю, почему так пытаетесь меня заставить что-то чувствовать», — отметил он.
Родители юноши рассказали, что у него есть14-летний брат Степан и 8-летняя сестра Лиза, но они не приехали в Москву. Узнав об этом, блогер обрадовался и выразил желание познакомиться с ними. «Вообще это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники», — подчеркнул Милохин.
Ранее брат Дани Милохина, Илья, встретился с биологической матерью в эфире телепрограммы «Пусть говорят». По ее словам, она все время скучала по своим детям.
Даня Милохин родился в Оренбурге и в возрасте около трех лет вместе с братом Ильей он оказался в детдоме. В 2019 году молодой человек зарегистрировал аккаунт в TikTok, благодаря чему приобрел известность. Позже он переехал в Москву и начал музыкальную карьеру.