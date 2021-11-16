Известный тиктокер встретился со своими родителями впервые за 16 лет

Блогер Даня Милохин поучаствовал в шоу «ДокТок» с телеведущей Ксенией Собчак, в котором он впервые за 16 лет пообщался со своими биологическими родителями. Видеозапись передачи доступна на YouTube.

Биологические родители российского тиктокера находились за кулисами, однако Милохин отказался встретиться лично и пообщался с ними по видеосвязи в эфире шоу. Мать блогера огорчило его решение, но она подчеркнула, что не собирается сдаваться.

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«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу», — признался известный тиктокер.

19-летний Милохин подчеркнул, что не винит родителей в дом, что отдали его в детдом. Однако он заявил, что ничего не чувствует от встречи со своими родителями. «Не понимаю, почему так пытаетесь меня заставить что-то чувствовать», — отметил он.

Родители юноши рассказали, что у него есть14-летний брат Степан и 8-летняя сестра Лиза, но они не приехали в Москву. Узнав об этом, блогер обрадовался и выразил желание познакомиться с ними. «Вообще это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники», — подчеркнул Милохин.

Ранее брат Дани Милохина, Илья, встретился с биологической матерью в эфире телепрограммы «Пусть говорят». По ее словам, она все время скучала по своим детям.

Даня Милохин родился в Оренбурге и в возрасте около трех лет вместе с братом Ильей он оказался в детдоме. В 2019 году молодой человек зарегистрировал аккаунт в TikTok, благодаря чему приобрел известность. Позже он переехал в Москву и начал музыкальную карьеру.