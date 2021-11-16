Российская полиция задержала разыскиваемого Украиной бойца ММА Джанго

В Красноярском крае полиция задержала находившегося в международном розыске 24-летнего украинца. Об это во вторник, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным российского МВД, на Украине в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества, а также вымогательстве и похищении человека. 24-летний мужчина ранее выступал в одной из федераций смешанных боевых искусств. Как сообщает krasnoyarskmedia, речь идет об уроженце Днепропетровска, бойце ММА в тяжелом весе Джангире Насибове по прозвищу Джанго.

В Сибири мужчина работал охранником в одном из развлекательных заведений. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Проверяется законность его пребывания на территории России. Решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину.

21 января сообщалось о задержании белорусского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина, скрывавшегося в Москве. Кудин покинул Белоруссию, чтобы скрыться от уголовного преследования.