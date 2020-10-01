Российского бойца ММА задержали после стрельбы на улице Санкт-Петербурга

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Вахаева задержали после стрельбы на улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 30 сентября в районе Южного шоссе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили две стреляные гильзы.

Позднее удалось определить местонахождение предполагаемых нарушителей порядка. Полицейские остановили автомобиль Mercedes, в котором они находились. Среди задержанных оказался и боец ММА.

Имя спортсмена не в первый раз попадает в криминальную хронику. В 2017 году Вахаев поучаствовал в массовой драке со стрельбой и получил телесные повреждения. Тот инцидент произошел на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Вахаев — чемпион России по грэпплингу. В ММА он представляет грозненский бойцовский клуб «Беркут».