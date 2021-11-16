Енот обворовал виллу Овечкина и утащил соску

Жена хоккеиста Овечкина Шубская рассказала о забравшемся к ним на виллу еноте

Жена нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в Instagram, как к ним на виллу забрался енот. Зверек буквально обворовал семью хоккеиста — утащил соску его сына Ильи.

«Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали», — написала супруга спортсмена.

Шубская опубликовала и фото пушистого воришки, умилившись его лапками.

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