Украинцев призвали забыть о кредитах от Евросоюза

Внефракционный народный депутат Украины Виктория Гриб в эфире телеканала «НАШ» призвала соотечественников в будущем забыть о кредитах от Европейского Союза (ЕС) из-за нецелевого использования средств.

«В первую очередь существенные риски во взаимодействии с Европейским Союзом. Если деньги давали под целевое использование инвесторам, которым на сегодняшний день задолженность составляет 18 миллиардов, то не понятно, как эти деньги могут быть направлены на что-то еще. На эти деньги можно было бы закупить уголь, но может тогда надо перестать строить дороги?», — отметила нардеп.

По ее словам, стране необходимо было добывать собственный уголь и платить украинским рабочим вместо того, чтобы в настоящее время переплачивать за топливо в два-три раза больше. Также она добавила, что в случае, если деньги от Евросоюза не будут направлены на «зеленую энергетику», то можно не ждать новых кредитов со стороны организации.

Ранее политолог Богдан Петренко предрек, что Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС) из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Он считает, что кризис могли спровоцировать в интересах России, которая, по его мнению, стремится включить Киев в свою сферу влияния.