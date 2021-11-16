Иностранцы резко расхотели путешествовать в Россию

АТОР: в 2021 году иностранные туристы посещали Россию в 24 раза меньше, чем в 2019-м

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что зарубежные путешественники резко расхотели посещать Россию после начала пандемии коронавирусной инфекции. Такая информация появилась на сайте организации.

По ее словам, с января по сентябрь 2021 года иностранцы приезжали в РФ 8,8 миллиона раз, при этом туристов из них было не более двух процентов, что в 24 раза меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Отмечается, что лидером въездного турпотока по итогам трех кварталов текущего года стала Куба, граждане которой пересекали границу России 44,4 тысячи раз. «Туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистической неточностью. Скорее всего, на самом деле эти визиты совершались с целью транзита, приезжали студенты или их родственники», — пояснила руководитель ведомства.

На втором месте — Германия. За девять месяцев с туристическими целями в РФ побывали 25,9 тысячи отдыхающих из этой страны. Тройку лидеров замыкают ОАЭ. «По итогам трех кварталов текущего года турпоток из этого региона достиг показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года — 18 тысяч визитов», — заявила глава АТОР.

Ранее в октябре Ломидзе рассказала о снижении спроса во внутреннем туризме на 30 процентов. По ее словам, тенденция спада спроса на отдых внутри страны наметилась еще в летний период, а принятие новых коронавирусных мер более чем в 30 субъектах Федерации также оказало негативное влияние на желание россиян путешествовать в ноябре.