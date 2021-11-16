Политолог усомнился в помощи России Белоруссии в миграционном кризисе

Политолог Константин Калачев выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин станет помогать белорусскому лидеру Александру Лукашенко в разрешении миграционного кризиса. Скорее, заявил эксперт, Москва будет отстраиваться от Союзного государства, чтобы не стать заложником ситуации. Об этом Калачев сообщил «Ленте.ру».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы политики обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ситуацию с мигрантами у границы Польши.

В частности, лидеры затронули тему совместных действий по обороне Союзного государства на фоне событий с толпой нелегальных мигрантов, штурмующих границу Польши. Другой темой беседы стала ситуация на Украине, а также учения Украины и США у границ России и в Черном море.

В разговоре Лукашенко также рассказал Путину про обсуждение миграционного кризиса с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Кроме того, главы государств обсудили график будущих контактов.

Путин не станет играть в пользу Лукашенко

Калачев считает, что Путин не готов быть заложником действий Лукашенко. Так политолог начал свой прогноз по поводу возможного вмешательства России в ситуацию на белорусского-польской границе. «Россия в этой ситуации выглядит заложником действий своего союзника. Я предполагаю, что вряд ли Владимир Владимирович готов бежать впереди паровоза и быть погруженным в этот вопрос больше, чем сам Лукашенко», — высказался политолог.

На его взгляд, для России на данный момент открывается возможность продемонстрировать сдержанность, ответственность и адекватность. «Можно до бесконечности возиться с союзником, который местами неадекватен, временами крайне неудобен, но в этой ситуации есть возможность аккуратно отстроиться и продемонстрировать нашу готовность заниматься решением гуманитарных проблем. Защита общей границы — это важно, и это под сомнение не ставится, любая военно-техническая помощь будет оказана в случае необходимости, но обострять не нужно. России не нужно становиться заложником политики Лукашенко», — прокомментировал политолог.

Россия может посодействовать Белоруссии при помощи гуманитарной помощи беженцам, но политической поддержки Минску от Москвы ждать не стоит, считает Калачев. «Солидаризация с Лукашенко, который сознательно спровоцировал кризис, используя мигрантов как средство давления на Польшу конкретно и на Запад вообще, не нужна Россия. Я не думаю, что Москва сейчас не хочет обострения», — отметил политолог.

По его мнению, в настоящее время белорусский лидер будет давить на необходимость защиты общей с Россией границы и попытается манипулировать общественным мнением при помощи упора на критику Запада, примешивающего Россию к миграционному кризису, тем самым укореняя мысль о некоей роли Москвы в этом конфликте. Однако, как добавил Калачев, Путин не захочет давать возможности западным странам думать, что Россия активный участник этого кризиса. «Нам уже приписывают, что мы организовали этот кризис, а Лукашенко здесь только инструмент. Так вот не надо подтверждать то, что, напротив, надо опровергать. К миграционному кризису Россия отношения не имеет, Лукашенко здесь действует на свой страх и риск. Наверное, за закрытыми дверями Путин может попросить его вести себя поаккуратнее и успокоиться», — предположил политолог.

Телефонные переговоры Лукашенко и Меркель состоялись 15 ноября. По словам Лукашенко, первой темой переговоров стали миграционный кризис и обстановка на границе Белоруссии. Белорусский лидер рассказал, что «внес предложение по развязке ситуации». При этом он заявил, что к Минску в сложившейся ситуации не может быть каких-либо претензий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.