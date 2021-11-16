Поздравившего Путина украинского депутата лишили звания кандидата наук

Комиссия Министерства образования и науки Украины лишила депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву, который поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, звания кандидата наук. Об этом сам депутат заявил изданию «Страна.ua».

По словам Кивы, украинские власти заставили комиссию лишить его звания, потому что в диссертации депутата якобы «нет новизны». «Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать», — сказал он. Кроме того, в квартире, где проживает вторая дочь политика, прошли обыски.

Илья Кива был задержан силовиками в Киеве, против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Депутата лишили права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году, а также исключили из ОПЗЖ.

Причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем политик поздравил российского главу с днем рождения, а также назвал его лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».