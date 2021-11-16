Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела

Жительница американского города Парквилль, штат Мэриленд, впервые приобрела новый товар и разбогатела, сорвав джекпот в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

67-летняя женщина рассказала, что заехала в магазин и решила впервые приобрести билет новой для себя лотереи. «Когда-то я играла в другую лотерею, но никогда не пробовала покупать билеты этой. Я подумала, что нужно попробовать», — пояснила она.

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Американка отдала лотерейный билет сыну, чтобы не потерять, и после розыгрыша он проверил его при помощи мобильного приложения. Сын женщины рассказал, что ему пришлось несколько раз перепроверить результаты розыгрыша, чтобы поверить своим глазам.

«Я отправил ей скриншот полученного на телефон сообщения и позвонил», — рассказал мужчина. Купленный билет принес американке выигрыш в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Женщина подчеркнула, что была удивлена выигрышем, но отметила, что знала, что может выиграть. «Я всегда говорила сыну, что мы выиграем», — сказала она.

Американка рассказала, что собирается потратить деньги на грядущую свадьбу и отпуск.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки вышла на пенсию и в первый же день разбогатела, сорвав джекпот в лотерею. «Думаю, это знак свыше о том, что мне следовало уволиться с работы», — заявила она.

