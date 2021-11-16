Названы способы правильно отогреть замерзший смартфон

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что использование смартфона на морозе снижает срок его службы и назвал способы правильно отогреть замерзшее устройство. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В первую очередь уязвимость гаджетов связана с их аккумулятором, поскольку принцип работы основан на электрохимической реакции. При понижении температуры процессы внутри батареи замедляются, но ускоряется разрядка. Решить эту проблему можно за счет уменьшения потребляемой мощности, например, отключив неиспользуемые функции, пояснил эксперт.

Для смартфона опасно возникновение конденсата и влажности, которое появляется при перепаде температур. «Поскольку речь идет об электронном устройстве, то такие внешние факторы могут быть для него критическими, вплоть до выхода из строя. Рекомендуется использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата», — предупредил Кашкин.

Он добавил, что важным также является материал, из которого сделан корпус. Так, более дешевые могут затвердеть на морозе и деформироваться, поскольку нагрузки станут критическими. Специалист посоветовал при возвращении в теплое помещение сразу не ставить устройство на зарядку, его нужно подержать включенным в течение получаса, чтобы нагреть до комнатной температуры.

Кашкин заключил, что использование смартфона на морозе снижает срок его службы, поэтому на улице лучше носить гаджеты во внутренних карманах, а для разговоров и просмотра уведомлений использовать гарнитуру и смарт-часы.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко напомнил, что пользоваться смартфоном со старой или вздувшейся батареей опасно. Он предостерег пользователей от эксплуатации смартфонов, батарея которых значительно изношена. Специалист назвал главной опасностью подобных устройств риск возгорания и даже взрыва.

