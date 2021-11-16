Лавров заявил об испытаниях США орбитального оружия

Пентагон испытывает орбитальные ударные вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует «Интерфакс».

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Дипломат напомнил, что в 2020 году США создали космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой стало создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве. «И для реализации этой стратегии Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны», — отметил он.

Глава МИД России также назвал лицемерием утверждения властей США о том, что Москва якобы использовала противоспутниковое оружие. «Как вы правильно сказали, фактов никаких нет», — добавил Лавров.

По его словам, российская сторона предпочла бы обсудить с Вашингтоном озабоченности из-за договора, предлагаемого Москвой и Пекином для предотвращения гонки вооружений.

Ранее 16 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. Он подчеркнул, что на орбите остались тысячи обломков пораженной цели, которые десятилетиями будут угрожать объектам и спутникам, важным для безопасности наций, экономики и научных интересов.