Россиянка отправилась в Чечню и рассказала о приставленном ко лбу пистолете

Российская путешественница, которая передвигается автостопом, отправилась в Чечню и рассказала о том, как ей приставили пистолет ко лбу. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По мнению девушки, в России путешествовать автостопом душевнее всего. «Процент хороших и добрых людей выше, чем где-либо», — отметила путешественница. Тем не менее она рассказала о самом страшном случае за все время своих поездок, который произошел в Чечне с местными мужчинами.

Однажды путешественница возвращалась с подругой и двумя чеченцами с пикника — молодые люди подвозили девушек до города. Один из них начал сильно нервничать и неадекватно себя вести: кричать, отбирать у автостопщиц телефоны и требовать удалить все фотографии, что туристки сняли за день. «Когда мы стали спорить и пререкаться, он просто достал пистолет из бардачка и направил на меня», — вспомнила россиянка.

Тем не менее после этого мужчина быстро успокоился, а девушки благополучно доехали до нужного места. Инцидент автостопщица объяснила кавказским менталитетом и вспыльчивым характером местных жителей. Она отметила, что в целом путешествовать девушке на Кавказе абсолютно безопасно, если правильно себя вести.

«Нужно обозначать свои границы, сильно не любезничать, потому что это может быть расценено как флирт. Если идут какие-то "подкаты", то я либо перевожу все в шутку, либо начинаю подкалывать, но если вижу, что люди переходят грань, начинаю осаживать. Никогда не расслабляюсь и не позволяю с собой неуважительно разговаривать, со всеми веду себя "по-братски"», — резюмировала туристка.

Ранее эта же россиянка, которая путешествует автостопом, рассказала о попытке изнасилования в одной из своих поездок. По словам девушки, со временем она научилась быстро понимать, стоит ли ей садиться в машину к незнакомым людям, однако ей все же приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями.