Названы потери стран от неуплаты налогов корпорациями

Страны теряют 483 миллиарда долларов в год из-за неуплаты налогов транснациональными корпорациями и сверхбогатыми людьми. Такую сумму назвала международная неправительственная организация Tax Justice Network (TJN) в своем докладе.

Уклонение от налогов обошлось странам на 13 процентов дороже, чем годом ранее. В отчете отмечается, что суммы неуплаченных налогов хватило бы, чтобы трижды обеспечить вакцинацию от коронавируса всего населения Земли. 312 миллиардов долларов странам недоплатили транснациональные корпорации, а 171 миллиард долларов пришелся на частные лица.

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Богатые страны теряют больше налогов в абсолютном выражении — 443 миллиарда. Потери бедных стран составляют всего 40 миллиардов, однако теряют почти половину своих бюджетов на здравоохранение (48 процентов), в то время как эта доля у богатых стран составляет всего десять процентов.

Больше всего налоговых поступлений потеряли США (113,5 миллиарда долларов), Великобритания (52 миллиарда долларов), Германия (43,7 миллиарда долларов) и Франция (41,3 миллиарда долларов). Убытки России составили чуть больше трех миллиардов долларов, или 0,2 процента от ВВП.

Чтобы решить проблему, в отчете предлагается ввести налог на сверхприбыль для транснациональных корпораций, а также налог на роскошь для сверхбогатых людей. Поступления от новых налогов в докладе предлагают направить на финансирование восстановления после пандемии. Также авторы отчета рекомендуют создать Конвенцию ООН и международный форум, который занялся бы выработкой стандартов налогообложения.

В конце октября лидеры «Большой двадцатки» в ходе саммита в Риме одобрили введение единой минимальной ставки налога на уровне 15 процентов для транснациональных корпораций. Главы государств призвали Организацию экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) разработать нормы и многосторонние инструменты, чтобы ввести новые правила по всему миру уже в 2023 году.