В США рассказали о «звездном шоу» Рогозина в Дубае

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оказался звездой в день открытия Международного астронавтического конгресса (МАК), проходящего в Дубае, сообщает SpaceNews.

Американское издание назвало главу госкорпорации «человеком, который украл шоу на конференции». Издание отмечает, что вместо отведенных 5 минут гендиректор выступал 20. «Рогозин привлек внимание благодаря силе воли, в частности, своей способности говорить, говорить и говорить», — говорится в публикации.

SpaceNews отмечает, что глава госкорпорации «говорил гораздо дольше, чем другие пять руководителей агентств в группе, которые придерживались отведенных им пяти минут». «Его комментарии представляли собой смесь обновлений о последних событиях, таких как съемка фильма на Международной космической станции, и более вдохновляющих видениях спутниковых группировок, многоразовых ракет-носителей и миссии с ядерной установкой на Юпитер», — пишет издание.

В публикации отмечается, что Рогозин подтвердил свою уверенность в надежности американского космического корабля Crew Dragon, однако действительно важным стала его встреча с заместителем администратора НАСА Памелой Мелрой. «Мы продолжили углублять отношения», — заявила она после встречи с главой «Роскосмоса».

В октябре Рогозин показал в Twitter собранный пусковой стол стартовой площадки для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточном.