Счетная палата назвала способ снизить смертность в России

Согласно отчету Счетной палаты (СП) России, расходы бюджетной системы на здравоохранение в стране оказались наиболее низкими в сравнении с другими государствами с развитой экономикой. В контрольном ведомстве отметили, что государственные гарантии не распространяются на обеспечение лекарствами и назвали способы снизить смертность в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Были проанализированы системы медицинского обеспечения в 31 стране с развитой экономикой. В 14 из них они оказались преимущественно финансируемыми по бюджетной схеме, в 17 странах — преимущественно по системе ОМС. В России расходы на здравоохранение оказались на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, а доля внебюджетных расходов наоборот — самой высокой.

«Действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения», — говорится в отчете.

Кроме того, отмечаются недочеты в системе льготного обеспечения лекарственными препаратами, в связи с чем разных регионах сильно отличаются условия получения тех или иных медикаментов для одних и тех же категорий льготников. Ряд регионов сокращают перечни групп населения, имеющих право получать льготные препараты при амбулаторном лечении.

В СП полагают, что расширение охвата населения обеспечением медикаментами для лечения в амбулаторных условиях будет способствовать успеху лечения большого числа заболеваний, являющихся в стране главными причинами преждевременной смертности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила показатели смертности от COVID-19 в России. По ее словам, они являются очень тревожными. Кроме того, вице-премьер отметила, что медицинские работники в стране болеют с большим напряжением. Общую ситуацию с пандемией коронавируса в России она оценила как сложную.