Стали известны необычные детали жизни неудачливого террориста из Ливерпуля

Британские полицейские установили личность мужчины, который утром 15 ноября попытался взорвать людей у госпиталя в Ливерпуле. Неудачливым террористом оказался 32-летний Имад аль-Свилмин (Emad al-Swealmeen), проживавший ранее в Сирии и Ираке. Мужчина недавно перешел в христианство. Необычные подробности о его жизни передает The Guardian.

Аль-Свилмин сменил веру после того, как перебрался в Великобританию. Также стало известно, что Ливерпуле его приютила английская пара христианских волонтеров.

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«Он впервые пришел в церковь в августе 2015 года и захотел стать христианином. Он прошел Альфа-курс (курс, объясняющий основы христианской веры — прим. «Ленты.ру»), и перешел из ислама в христианство в марте 2017-го. Он был бездомным, и мы взяли его пожить к себе», — рассказали детали волонтеры.

До своего обращения Аль-Свилмин пытался получить убежище в Великобритании, изменив себе имя на Энцо Альмени, чтобы оно звучало «более по-западному». Прошение об убежище было отклонено.

Вновь обращенный христианин ранее попытался устроить теракт у женского госпиталя в Ливерпуле. Выехав на место на такси с самодельной бомбой он, предположительно, собирался взорвать толпу, собравшуюся почтить память павших в Первой мировой войне. Террориста остановил таксист, который сумел запереть Аль-Свилмина в машине до того, как бомба сработала. От взрыва внутри салона Аль-Свилмин погиб.

Следователи по делу сообщают, что нашли важные улики в месте проживания террориста. 15 ноября полиция задержала по делу четырех человек, но после дачи показаний всех отпустили.