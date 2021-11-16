Тело зарезанного россиянина со следами ожогов нашли на дне карьера

В Североуральске Свердловской области на дне карьера нашли тело местного жителя со следами насильственной смерти. Об этом сообщает URA.RU.

На теле россиянина были ножевые ранения и ожоги, а к шее привязан мешок с камнями. По версии следствия, к его убийству могут быть причастны сразу двое граждан. В ходе конфликта выпившие мужчины зарезали приятеля и решили сжечь тело. У них не получилось таким способом избавиться от тела жертвы, тогда они утопили его.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 24-летнюю вебкам-модель нашли с пробитой головой в съемной квартире. У девушки пропал мобильный телефон. Установить подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как молодой человек заходит в дом, разговаривая по мобильному.

Возбуждено дело. Назначен ряд экспертиз.