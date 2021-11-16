В США усложнили торговлю криптовалютой

Новый закон о финансировании инфраструктурных проектов, подписанный президентом США Джо Байденом, заставит криптоброкеров и операторов отчитываться перед налоговой службой, пишет Bloomberg. Многие сенаторы уже выступили за отмену закона, так как он усложнит торговлю цифровыми деньгами.

Согласно документу, криптовалютные компании должны уведомлять налоговую службу о любых сделках на сумму более 10 тысяч долларов. Теперь они будут сообщать информацию о своих пользователях наравне с другими финансовыми организации. Регулирование крипторынка включили в новый закон, чтобы компенсировать часть расходов на инфраструктурные проекты. Объединенный комитет Конгресса по налогообложению подсчитал, что за счет новых правил удастся собрать около 28 миллиардов долларов за десять лет.

Ранее законопроект несколько раз критиковался сенаторами. Например, сенатор Пэт Туми назвал его «слишком дорогим и слишком опасным для инновационной криптовалютной экономики». По мнению противников законопроекта, формулировка требований обяжет некоторых участников рынка предоставлять информацию, к которой они не имеют доступа. Обязательство об оповещении налоговой службы о сделках на сумму более 10 тысяч долларов невыполнимо, например, для майнеров и разработчиков программного обеспечения.

В день подписания закона президентом 15 ноября сенаторы Рон Уайдена и Синтия Ламмис внесли на рассмотрение проект поправок. Документ освобождает от налоговой отчетности разработчиков блокчейн-технологий и криптовалютных кошельков. Инвесторы крипторынка поддерживают инициативу и заявляют, что текущая формулировка в законе является чрезмерно широкой и сдерживает рост цифровых валют.

В день вступления закона в силу курс биткоина резко упал на 7,6 процента до 58,67 тысячи долларов, достигнув десятидневного минимума, свидетельствуют данные CoinDesk. Рыночная капитализация первой криптовалюты сократилась до 1,14 триллиона долларов.