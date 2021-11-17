Россия избавилась от госдолга США

Россия в сентябре владела американскими государственными ценными бумагами на сумму 3,918 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Согласно информации ведомства, в российском портфеле есть долгосрочные облигации на 204 миллиона долларов, а также краткосрочные — на 3,714 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия начала избавлять от американского госдолга в 2018 году, тогда она располагала ценными бумагами на 96 миллиардов долларов.

В ведомстве также рассказали, что на сентябрь этого года крупнейшими держателями госдолга США являлись Япония (1,299 триллиона долларов) и Китай (1,047 триллиона долларов).

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны на 480 миллиардов долларов. Согласно указу, лимит будет увеличен до 28,9 триллиона долларов. Ожидается, что этой суммы должно хватить для того, чтобы правительство США в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря.

