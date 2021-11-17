Стюардесса показала новый комплект униформы и удивила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании Emirates распаковала на видео новый комплект униформы и удивила пользователей сети. Роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На видео девушка сперва достает из большого чемодана фирменный красный берет-таблетку, упакованный в небольшую картонную коробку, а затем пару туфель того же цвета на небольшом черном каблуке.

После этого бортпроводница показала на камеру бежевое пальто и комплект униформы, состоящий из пиджака, юбки и жилета в той же цветовой гамме. Кроме того, сотруднице авиакомпании выдали комплект красной пижамы, кардиган, пару рубашек и визитную карточку стюардесс Emirates — белый шарф, который крепится к берету. Помимо прочего, в чемодане находились рабочие удлиненные перчатки и небольшая красная кожаная сумка на ремне.

Подписчики девушки с восторгом оценили ролик. «Работа мечты», «Хочу такую же работу, как у вас», «Очень красивая униформа», «Невероятно», «Очень хотела бы такие туфли», «Безумно стильно!», «У Emirates самые красивые стюардессы», — писали поклонники под публикацией.

Ранее в августе стюардесса авиакомпании Emirates снялась в экстремальном рекламном ролике и восхитила пользователей сети. Бортпроводница забралась на высоту 828 метров над землей, встав на небольшую площадку площадью около одного квадратного метра. В руках девушка держит табличку с надписью, которая является отсылкой к известной сцене из культового фильма «Реальная любовь» 2003 года.