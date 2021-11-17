Эстонских военных отправят на границу с Россией с колючей проволокой

Правительство Эстонии решило призвать на дополнительные учебные сборы «Шип-2021» (Okas 2021) 1684 резервиста. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Согласно решению правительства, находившихся в резерве военных также отправят протягивать колючую проволоку на российской границе. «Эстонская модель государственной обороны опирается на резервистов — она подтвердила свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания», — подчеркнул министр обороны Калле Лаанет.

Глава оборонного ведомства добавил, что в ходе учений будет отрабатываться сотрудничество с Департаментом полиции и пограничной охраны и производиться установка временных пограничных ограждений.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что ситуация на границе Белоруссии с Литвой и Польшей могла быть задумана и организована не только Минском, но и Москвой. Глава Эстонии также добавил, что страна поддержит другие страны Балтии и Польшу, если они попросят помощи на основании статьи 4 договора НАТО в решении вопроса о пограничном кризисе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. Некоторые западные лидеры заявили, что в данных событиях, кроме Минска, замешана и Москва.

