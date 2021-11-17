Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и разозлила подписчиков

Девушка показала свою внешность до и после нанесения макияжа и разозлила пользователей сети. Пост появился на ее странице в TikTok.

Блогерша с никнеймом @lashesandlosing продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у девушки также отсутствуют два передних верхних зуба. На следующих кадрах юзерша нанесла на лицо и глаза макияж в нюдовых тонах и накрасила губы бледно-сиреневой помадой. Помимо этого, она вставила зубы, уложила волосы и надела полупрозрачный черный лонгслив.

Ролик стал вирусным и набрал 4,2 миллиона просмотров и 353,7 тысячи лайков. Подписчики сочли, что блогерша изменилась до неузнаваемости, и обругали ее за ложь. «Я считаю, что с такими девушками на первое свидание нужно идти в бассейн», «Ведьма!», «Это слишком. Вряд ли твой парень обрадуется, когда познакомится с красоткой, а утром встретит совершенно другого человека», «Это просто ужасно, зачем ты обманываешь людей таким образом?», «Мне стало жутко. Неужели так трудно быть красивой без помощи мейкапа?» — писали они.

В октябре пользователи сети назвали магией изменения во внешности блогерши после макияжа. Сначала блогерша Кьяра Оуэнс (Ciara Owens) снялась без косметики, позируя в домашней одежде и очках. После этого девушка нанесла на лицо яркий мейкап в стиле smoky eyes, а также накрасила губы помадой в нюдовых оттенках.

