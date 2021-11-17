Названы снижающие риск развития инсульта и деменции напитки

Употребление кофе или чая отдельно или в сочетании способствует снижению рисков развития инсульта и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые Тяньцзиньского медицинского университета, результаты исследования которых опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Участие в исследовании приняли 365 682 человек в возрасте от 50 до 74 лет. На протяжении 10 лет ученые отслеживали состояние здоровья пациентов. Выяснилось, что люди, употреблявшие 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая ежедневно, имели на 32 процента более низкий риск инсульта и на 28 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто вообще не пил ни кофе, ни чай. Более того, участники, которые выпивали по 2–3 чашки кофе, или по 3–5 чашек чая в день, или по 4–6 чая и кофе ежедневно, реже всего страдали от деменции или инсульта.

Более того, сочетание потребления кофе и чая было связано с более низким риском ишемического инсульта и сосудистой деменции. Кроме того, сочетание чая и кофе было связано с более низким риском постинсультной деменции, с самым низким риском развития постинсультной деменции при ежедневном потреблении от 3 до 6 чашек кофе и чая.

Всего за весь период наблюдений деменция развилась у 5 079 человек. Также по крайней мере один инсульт произошел у 10 053 участников.

Ранее врач-диетолог Марина Степанян рассказала, что научные исследования подтверждают полезное воздействие кофеина на снижение риска развития метаболического синдрома — комплекса нарушения обмена веществ. Кроме того, потребление кофеина снижает риск деменции и болезни Альцгеймера.