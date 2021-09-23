Диетолог сравнила вред от употребления чая и кофе

Врач-диетолог Степанян рассказала о пользе и вреде употребления чая и кофе

Врач-диетолог Марина Степанян сравнила вредные последствия от чрезмерного употребления чая и кофе. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист рассказала, что оба напитка содержат кофеин, но в чае его концентрация вдвое меньше. Благодаря кофеину чай и кофе обладают мощными стимулирующими свойствами, которые повышают работоспособность, физическую активность и концентрацию.

Специалист отметила, что научные исследования подтверждают полезное воздействие кофеина на снижение риска развития метаболического синдрома — комплекса нарушения обмена веществ. Кроме того, потребление кофеина снижает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Материалы по теме Бодрячком Кофе предрекли тотальное вымирание. Альтернативы нет Запах кислой тряпки Советскую еду считали вкусной. На самом деле она была ужасна

Диетолог предостерегла от злоупотребления этих напитков людей, которые следят за калорийностью своего рациона. Она подчеркнула, что эти продукты будут увеличивать пищевую ценность, особенно если добавлять в них сахар и молоко. Также нужно учитывать состояние здоровья, количество напитка.

«При ряде заболеваний, таких как гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и других, необходимо воздержаться от употребления кофе и крепкого черного чая», — сказала врач.

Также она добавила, что употребление большого количества кофе на ночь может привести к нарушению сна, повышенной нервной возбудимости и беспокойству. Кроме того, она посоветовала сделать выбор в пользу чая чувствительным к кофеину людям.

«Таким образом, кофе и чай фактически обладают схожими эффектами, включая антиоксидантные, противоопухолевые и энергетические свойства. Они даже помогают защитить организм от некоторых заболеваний. Однако если не соблюдать меру, то могут и подорвать здоровье», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что кофе опередил чай в рейтинге любимых напитков россиян. Выяснилось, что 64 процента опрошенных регулярно пьют кофе и кофейные напитки, в то время как чай — 54 процента.