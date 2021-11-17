В Кремле прокомментировали продление правил профилактики COVID-19 в России

Песков: продление правил профилактики COVID-19 до 2024 года стало техническим решением

Продление правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года стало техническим решением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что такие нормы всегда можно отменить при окончании пандемии.

По мнению официального представителя Кремля, конца и края пандемии пока не видно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года.

В документе говорится, что люди, прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, не будут отправляться на двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19. Они не должны превышать 24 часов с момента отбора.