Российский эпидемиолог допустил новое продление правил профилактики COVID-19

Врач Покровский: продление правил профилактики COVID-19 в России может продолжаться долго

Продление правил профилактики COVID-19 может продолжаться долго для предупреждения повторения вспышек заболеваемости в связи с появлением новых штаммов. Такой вариант развития ситуации допустил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский в беседе с «Известиями».

Он отметил, что на данный момент ситуация с распространением коронавируса сложная. То и дело возникают мутации, способные преодолевать вакцинный барьер.

В то же время академик РАН предположил, что пандемия постепенно начнет затухать. По словам Покровского, это может произойти на фоне широкого распространения вакцин от инфекции и высокого уровня вакцинации.

Эпидемиолог напомнил, что коллективный иммунитет все-таки формируется. Подобная тенденция может привести к снижению смертности от COVID-19.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года стало техническим решением.

17 ноября стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года.

В документе говорится, что люди, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, не будут отправляться на двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

