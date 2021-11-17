Россияне назвали вескую причину отказаться от путешествия и остаться дома

Большинство россиян считает веской причиной не ехать в путешествие обязательное прохождение карантина по прибытии в страну. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
Так, 83,8 процента путешественников предпочтут остаться дома, если по приезде в страну им нужно будет пройти самоизоляцию. Чуть меньше (80,1 процента) назвали главным условием для отказа от поездки обязательство сдать ПЦР-тест. Также 55,3 процента респондентов меняют планы, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.
Кроме того, специалисты выяснили, какие ограничения пугают россиян меньше. Отмечается, что 62,2 процента участников опроса не отменят запланированную поездку, если будут закрыты кафе и рестораны. Еще 60,3 процента респондентов не смутит требование предъявления QR-кода для посещения заведений общественного питания. Около половины опрошенных (54,8 процента) готовы отправиться в путешествие по России, даже если для перелета будет необходим QR-код.
Сообщалось, что из-за введенных ограничений 14,6 процента туристов отказались от поездок по России, по девять процентов — от путешествий в Италию, Испанию и Турцию, по 7,3 процента — в Чехию и США, 4,8 процента — в Южную Корею. При этом 17 процентов участников опроса заявили, что новые требования никак не повлияли на их передвижений. Мнения остальных 22 процентов опрошенных сильно разделились.
Ранее в ноябре стало известно о том, что россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода — об этом заявило 75 процентов участников опроса. Сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов уже имеют QR-код, действие которого позволяет им планировать поездки.