Россияне назвали вескую причину отказаться от путешествия и остаться дома

Большинство россиян считает веской причиной не ехать в путешествие обязательное прохождение карантина по прибытии в страну. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 83,8 процента путешественников предпочтут остаться дома, если по приезде в страну им нужно будет пройти самоизоляцию. Чуть меньше (80,1 процента) назвали главным условием для отказа от поездки обязательство сдать ПЦР-тест. Также 55,3 процента респондентов меняют планы, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.

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Кроме того, специалисты выяснили, какие ограничения пугают россиян меньше. Отмечается, что 62,2 процента участников опроса не отменят запланированную поездку, если будут закрыты кафе и рестораны. Еще 60,3 процента респондентов не смутит требование предъявления QR-кода для посещения заведений общественного питания. Около половины опрошенных (54,8 процента) готовы отправиться в путешествие по России, даже если для перелета будет необходим QR-код.

Сообщалось, что из-за введенных ограничений 14,6 процента туристов отказались от поездок по России, по девять процентов — от путешествий в Италию, Испанию и Турцию, по 7,3 процента — в Чехию и США, 4,8 процента — в Южную Корею. При этом 17 процентов участников опроса заявили, что новые требования никак не повлияли на их передвижений. Мнения остальных 22 процентов опрошенных сильно разделились.

Ранее в ноябре стало известно о том, что россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода — об этом заявило 75 процентов участников опроса. Сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов уже имеют QR-код, действие которого позволяет им планировать поездки.