Попова заявила о необходимости привить переболевших COVID-19 от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех, кто переболел COVID-19, необходимо прививать от гриппа. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Поповой, граждан, перенесших коронавирус, можно назвать новой группой риска по гриппу.

«У нас в прошлом году гриппа не было. И в общем-то страна, по-хорошему, немножко подзабыла про грипп... У нас не произошло "проэпидемичивание населения". В прошлом году иммунитет не формировался, потому что не было контактов с вирусом», — пояснила руководитель ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщили, что все россияне с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проходить тестирование на наличие коронавируса. Таким образом медики будут препятствовать распространению более опасной, чем остальные, инфекции.

В России за минувшие сутки выявили 36 626 случаев COVID-19. Общее число заражений по стране за все время пандемии достигло 9 182 538.