Netflix запустил собственный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил сайт с рейтингом проектов, которые можно посмотреть на стриминг-платформе

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт с собственным рейтингом фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на платформе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В Netflix представили четыре основных списка, каждый из которых будет охватывать топ-десять самых популярных произведений в таких категориях, как англоязычные фильмы, англоязычные сериалы, картины на иностранных языках и шоу на иностранных языках. Для каждой из 90 стран, где работает сервис-платформа, будет свой вариант рейтинга, который будет составятся на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр проектов.

Списки будут еженедельно обновляться каждый вторник.

На сервисе также появились перечни наиболее популярных фильмов и сериалов за всю историю онлайн-кинотеатра. В настоящий момент список наиболее популярных англоязычных лент платформы возглавил «Птичий короб», а из шоу — первый сезон «Бриджертонов».

Ранее стало известно, что режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон сериала. Создатель шоу подтвердил, что у ленты будет продолжение, несмотря на то, что большинство южнокорейских проектов ограничиваются одним сезоном. Он добавил, что зрители почти не оставили ему выбора.