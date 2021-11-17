Тренеру лошади Кадырова в ОАЭ приостановили лицензию

Администрация по делам скачек Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates Racing Authority) приостановила лицензию тренеру Сатишу Симару, работавшему с лошадью главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке North America. Об этом сообщает Blood Horse.

По словам Симара, ему сообщили, что действие его лицензии немедленно приостановлено в связи с тем, что один из его клиентов включен в список Управления по контролю за иностранными активами США.

Материалы по теме Лошадиная сила. Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей? Братья его меньшие Рамзан Кадыров как любитель животных

Тренер сообщил, что в настоящий момент лошадь Кадырова больше не находится в конюшне в Дубае и животное было вывезено из ОАЭ. Симар также подчеркнул, что эту информацию передали юристам в США, чтобы решить вопрос о его исключении из санкционных списков.

В декабре 2020 года США ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за ситуации с правами человека в Чечне. В списке в том числе оказался тренер Симар.

Лошадь по кличке North America неоднократно принимала участие в скачках в ОАЭ и занимала призовые места. В 2018 году жеребец победил в скачках Первой группы Dubai Word Cup Carnival. Super Saturday с призовым фондом в 400 тысяч долларов и побил рекорд резвости на дистанции 2000 метров. В 2019 году скакун выиграл престижную гонку Al Maktoum Challenge Round 1 с призовым фондом в 350 тысяч долларов.