Тренеру лошади Кадырова в ОАЭ приостановили лицензию

Администрация по делам скачек Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates Racing Authority) приостановила лицензию тренеру Сатишу Симару, работавшему с лошадью главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке North America. Об этом сообщает Blood Horse.
По словам Симара, ему сообщили, что действие его лицензии немедленно приостановлено в связи с тем, что один из его клиентов включен в список Управления по контролю за иностранными активами США.
Тренер сообщил, что в настоящий момент лошадь Кадырова больше не находится в конюшне в Дубае и животное было вывезено из ОАЭ. Симар также подчеркнул, что эту информацию передали юристам в США, чтобы решить вопрос о его исключении из санкционных списков.
В декабре 2020 года США ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за ситуации с правами человека в Чечне. В списке в том числе оказался тренер Симар.
Лошадь по кличке North America неоднократно принимала участие в скачках в ОАЭ и занимала призовые места. В 2018 году жеребец победил в скачках Первой группы Dubai Word Cup Carnival. Super Saturday с призовым фондом в 400 тысяч долларов и побил рекорд резвости на дистанции 2000 метров. В 2019 году скакун выиграл престижную гонку Al Maktoum Challenge Round 1 с призовым фондом в 350 тысяч долларов.