В Твери пройдет фестиваль любительского театрального искусства

В Твери 28 и 29 ноября состоится межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент». Об этом сообщает ТИА.

Мероприятие пройдет в шестой раз. Его организуют в Тверском областном Доме народного творчества и Театре юного зрителя. В нем примут участие восемь театров, которые два дня будут показывать свои спектакли в режиме нон-стоп. Постановки будут идти с утра до самого вечера. Помимо этого в программе запланированы обсуждения и творческие встречи. Также анонсированы творческая лаборатория и мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров.

Уточняется, что лучшие работы фестиваля будут отмечены в следующих номинациях: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, награда за сценографию и костюмы, лучший дебют и лучший спектакль. В числе жюри оказались заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Марина Куц, режиссер Большого театра России Сергей Терехов и заслуженная артистка России Татьяна Уфимцева.

