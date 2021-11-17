Супруги занялись экстремальным видом спорта на отдыхе и едва не погибли

В Индии туристы занялись парасейлингом и едва не погибли из-за порвавшегося троса. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание The Times of India.

Аджит Катхад (Ajit Kathad) и Сарла Катхад (Sarla Kathad) из штата Гуджарат отдыхали на острове Диу. В воскресенье, 14 ноября, они решили попробовать новый экстремальный вид спорта — для этого они обратились в частную компанию Palms Adventure and Motorsports.

На размещенных в сети кадрах видно, как путешественников готовят к полету и надевают спасательные жилеты. Затем лодка начинает движение, а туристы взмывают в вверх, стремительно набирая высоту. Однако через минуту парения в воздухе трос, соединяющий их с судном, рвется и супруги падают в море. Спустя некоторое время пару оперативно вытащили из воды спасатели.

По словам родственника пострадавших, который наблюдал за происходящим с моторной лодки, трос выглядел изношенным. При этом владелец Palms Adventure and Motorsports обвинил в инциденте сильный ветер, который повредил веревку.

«Моя жена была в состоянии шока и не могла говорить несколько минут. Мы чувствовали себя беспомощными», — рассказал Катхад и добавил, что собирается обратиться в полицию и написать заявление на компанию из-за халатности.