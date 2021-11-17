Туркменским предпринимателям запретили пользоваться интернетом

В Туркмении почти 20 бизнесменов обвинили в хакерстве и ограничили им доступ в Интернет

В Туркмении почти 20 предпринимателям запретили пользоваться интернетом. Об этом «Радио Азатлык» (признано Минюстом России иноагентом) сообщает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Бизнесмены, которых коснулось ограничение, проживали в Лебапском велаяте и занимались фото- и видеосъемкой свадебных торжеств и оказанием услуг печати. По словам одного из источников, во время внезапных рейдов полицейские и сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) обнаружили в их офисах компьютеры, на которых был установлен VPN.

После этого бизнесменов обвинили в хакерстве, а суд запретил им пользоваться интернетом до 2025 года. Источник отметил, что доступ ко всемирной сети был прекращен даже в их домах, а у родственников предпринимателей отключили мобильный интернет. Кроме того, у самих бизнесменов отобрали смартфоны и вместо них выдали старые кнопочные телефоны с черно-белым дисплеем.

По мнению предпринимателей, подобные меры туркменских правоохранителей связаны с желанием властей предупредить распространение листовок с критикой президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Один из источников также добавил, что в МНБ считают, что за всем этим могут стоять находящиеся за границей оппозиционные движения.

Ранее в Туркменабате в Педагогическом институте имени С. Сеиди прошло собрание, во время которого ректор и представитель прокуратуры раскритиковали студентов за их моральный облик. Учащихся попросили не пользоваться социальными сетями, а желающим уехать в США пригрозили отчислением из вуза.