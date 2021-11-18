Путин раскрыл планы России в Африке

Москва продолжит уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, трансляцию проводит YouTube-канал RT.

Российский лидер раскрыл, что Москва планирует придавать взаимодействию с Африкой комплексный характер. «В 2019 году в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия — Африка», — напомнил он. По словам Путина, на данный момент прорабатывается возможность следующей встречи в таком формате в 2022 году.

Ранее президент заявил, что западные партнеры поверхностно относятся к предостережениям Москвы о красных линиях. По его мнению, необходимо добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ. При этом Путин отметил, что последние предупреждения России «дают о себе знать» и держат Запад в напряжении.

27 октября сообщалось, что советника президента РФ Антон Кобяков и президент Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили развитие российско-африканских отношений о организацию второго саммита Россия — Африка. Орама подчеркнул, что работа по развитию российско-африканской повестки продолжается.