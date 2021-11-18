Лавров уличил Британию в желании похорохориться

Глава МИД Лавров: Британия не может освоиться с новым положением после выхода из Евросоюза

Официальный Лондон делает громкие заявления по Украине из желания похорохориться на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По мнению главы МИД, Британия не может освоиться со своим новым положением в мире после выхода из Евросоюза. «И вот провозгласили свою концепцию “Глобальная Британия” — мы, дескать, Британия, будем теперь проецировать все свои способности глобально, но надо самоутверждаться, я понимаю», — уличил Соединенное Королевство дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цена просчета Кремля из-за военного авантюризма у границ Украины и Польши будет огромной. «Это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», — заключил политик.

Минобороны Соединенного Королевства ранее подписало соглашение об усилении военно-морского потенциала Украины и согласилось продать Киеву военные корабли на фоне напряжения отношений Киева и Москвы. Договор предусматривает поставку двух противоминных судов, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также доставку и модернизацию систем вооружения на существующие суда.