Раскрыта причина смерти 41-летней участницы «Танцев со звездами»

Ведущая детской передачи «АБВГДейка», участница программы «Танцы со звездами» и танцовщица Кристина Асмаловская умерла от цирроза печени, а не от коронавируса, как предполагалось ранее. Причину смерти 41-летней ведущей раскрыла газета «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, телеведущая умерла от цирроза печени, а не из-за вызванных коронавирусом осложнений. По словам собеседника газеты, COVID-19 обострил хроническое заболевание, которое возникло на фоне злоупотребления спиртными напитками. Асмаловская скончалась в реанимации в одной из московских клиник.

О смерти Асмаловской стало известно 17 ноября. По словам ведущей программы «АБВГДейка» Татьяны Черняевой, предположительной причиной смерти был коронавирус. Телеведущая уточнила, что артистка не прививалась. Память Асмаловской также почтил ее коллега по шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» актер Марат Башаров. Он отметил, что танцовщица запомнилась ему скромной и доброй.

Кристина Асмаловская родилась 21 мая 1980 года. В 2012 году на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» артистка выступала вместе с актером Маратом Башаровым, пара заняла третье место. Асмаловская также снималась в сериале «Моя прекрасная няня» и вела детскую программу «АБВГДейка».