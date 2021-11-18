В Москве выявили резкий рост случаев заражения COVID-19

За сутки в Москве зарегистрировали 4062 новых случая заражения COVID-19

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 4 062 новых случая заражения COVID-19, резкий рост числа заражений произошел за два дня, сообщает столичный оперштаб в четверг, 18 ноября, в своем Telegram-канале.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 2 966 случаев инфицирования. Во вторник, 16 ноября, в столице зафиксировали 2 606 эпизодов заражения коронавирусом.

За сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 219 912.

Наименьшее число случаев коронавируса за сутки выявили в Калмыкии — 35, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 18.