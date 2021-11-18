В Верховной Раде загорелась система для голосования

Задымление системы для голосования произошло в здании Верховной Рады

В здании Верховной Рады Украины произошло задымление. Видео с места событий опубликовал депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

На записи видно, что загорелась система для голосования. Над аппаратурой поднимается густой белый дым. В это время находившиеся в зале депутаты оживились. Как отметил Железняк, задымление удалось ликвидировать, и парламентарии начали возвращаться в зал.

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