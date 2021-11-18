Суд избрал меру пресечения показавшему Зеленскому средний палец депутату

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства внефракционному депутату Верховной Рады Украины Гео Леросу, показавшему на заседании парламента средний палец президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным издания, обязательства на подсудимого возложены на два месяца. Парламентарий обязан сдать свой загранпаспорт и периодически показываться прокурору. Отмечается, что суд отказал стороне обвинения в домашнем аресте для Лероса. Сам он заявил, что не согласен с приговором и обжалует его.

Адвокат парламентария заявил, что считает обвинения в адрес подзащитного необоснованными, поскольку у жеста, который он продемонстрировал, не было вербального сопровождения.

11 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. В ведомстве допустили, что целью действий депутата являлось «желание создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков». Сам Лерос считает, что его хотят наказать за негативное отношение к политике Зеленского.

За неделю до этого, 4 ноября, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины Лерос с трибуны парламента заявил, что не боится говорить правду, и назвал Зеленского «главным предателем в стране». После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отключил микрофон Леросу, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну.