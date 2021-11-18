США ответили на причастность американца к покушению на министра Украины

США знают о сообщениях о причастности американца к покушению на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко и внимательно следят за ситуацией, ответили РИА Новости в Госдепе.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по оказанию помощи американским гражданам за рубежом и внимательно следим за ситуацией», — сказал собеседник агентства, добавив, что из соображений конфиденциальности в ведомстве не располагают дальнейшими комментариями.

Ранее украинский министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко едва не расплакался в ходе пресс-конференции в МВД Украины. Он признался, что узнал о готовившемся на него покушении незадолго до встречи с журналистами. На протяжении своей речи министр аграрной политики говорил сбивчиво, пытаясь справиться с эмоциями, и почти прослезился.

17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и «наемного убийцы», которому была передана сумма в 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей). Планировалось, что после этого американец покинет Украину, а «киллер» ликвидирует министра, однако подозреваемые были задержаны. Теперь им грозит пожизненное заключение.