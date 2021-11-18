Депутат Госдумы посетила СИЗО и унесла с собой тюремный хлеб

Депутат Госдумы Ксения Горячева посетила СИЗО-7 в Москве и попробовала тюремный хлеб, который унесла с собой, чтобы обсудить его качество с правозащитниками. Об этом рассказал ТАСС член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

«Сегодня впервые в истории новой Госдумы ее депутат побывал в столичном СИЗО. Им стала Ксения Горячева, член партии "Новые люди". Она ознакомилась с условиями содержания арестантов в той мере, в которой это возможно без покамерного обхода, а также попробовала хлеб — белый и серый, — которым кормят заключенных. Его она даже взяла с собой, чтобы обсудить с коллегами и правозащитниками его качество», — рассказал Хуруджи.

По его словам, Горячева обсуждала с администрацией СИЗО профилактику рецидива преступлений у заключенных, а также вопросы реабилитации отбывших срок наказания.

17 ноября сообщалось, что подозреваемому в незаконной охоте на лося депутату от КПРФ Валерию Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Генпрокурор просит о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»), наказание по которой предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В конце октября машину Рашкина остановили в Саратовской области, в багажнике они обнаружили труп лося. Депутат рассказал, что увидел тушу животного, после чего захотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.