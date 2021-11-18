Лондон начнет публичное расследование дела погибшей от «Новичка» британки

Глава МВД Британии Прити Пател одобрила начало публичного расследования по делу о смерти Дон Стерджес, погибшей в Эймсбери в 2018-м в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы проведем расследование, чтобы обеспечить возможность для изучения всех касающихся дела улик, надеясь на то, что семья Дон Стерджес получит ответы на свои вопросы, как она того заслуживает», — рассказала Пател. Отмечается, что руководить расследованием будет баронесса Хезер Хеллетт, которая занималась расследованием обстоятельств гибели людей в ходе терактов в Лондоне в 2005 году.

Дон Стерджес и Чарли Роули в июне 2018 года получили отравление в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако британка умерла. Роули же пришел в себя. Мужчина рассказал, что нашел флакон с предполагаемым ядом в парке и подарил погибшей.

Впоследствии семья Стерджес подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Российская сторона отвергла обвинения в причастности к гибели британки.