В Москве похитили сына гражданина Ирака

В Москве гражданин Ирака заявил о похищении сына. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, столичная полиция отправилась в дипломатическую миссию ближневосточного государства, чтобы проверить данную информацию. По неподтвержденным данным, молодого человека могли похитить граждане Туниса. Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
13 августа сообщалось, что в поселке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и пытались сжечь его заживо.