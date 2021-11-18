У мигрантов выросли зарплаты

По данным Всемирного банка, в 2021 году объем денежных переводов физических лиц в страны с низким и средним доходом превзойдет уровень до пандемии. Как сообщает «Коммерсантъ», это можно считать свидетельством прироста доходов трудовых мигрантов, отправляющих часть своих заработков на родину.

Всемирный банк прогнозирует, что объем переводов увеличится на 7,3 процента относительно кризисного 2020 года, когда показатель упал на 1,7 процента. Ожидается, что сумма переводов в 2021 году составит 589 миллиардов долларов. Согласно данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года переводы из России превысили на 10 процентов показатель за тот же период 2020 года. Такая динамика может быть обусловлена низким числом мигрантов в 2020 году по сравнению с предыдущими годами из-за пандемийных ограничений.

По оценкам Всемирного банка, переводы из США и Европы растут по мере того, как экономики восстанавливаются после кризиса. На увеличение объема переводов позитивно влияют государственное стимулирование рынков и программы поддержки занятости. В России переводы восстанавливаются за счет растущих цен на нефть, которые вызвали оживление в экономике.

Увеличение доли переводов в мировом ВВП рассматривается ООН как одна из задач для достижения Целей устойчивого развития в сфере миграции. Отправленные на родину средства должны поддерживать расходы домохозяйств на товары первой необходимости. Директор департамента глобальной практики по вопросам социальной защиты и занятости Всемирного банка Михал Рутковский считает, что денежные переводы мигрантов существенно дополняют госпрограммы помощи семьям, сталкивающимся с финансовыми проблемами во время кризиса из-за пандемии. Переводы из-за рубежа составляют свыше 25 процентов ВВП у Киргизии и Таджикистана.

При этом переводы из России растут не за счет количества мигрантов, а за счет увеличения их заработков. Число мигрантов, по данным РАНХиГС и Института Гайдара, сократилось на несколько миллионов человек. В 2019 году в стране находилось от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона мигрантов, в конце 2020 года — 7,1 миллиона. В настоящее время, по оценке МВД, количество иностранных работников в стране составляет 5,5 миллиона. Падение числа мигрантов привело к дефициту на рынке труда и росту зарплат. Сумма среднего перевода из России увеличилась с 261 доллара в третьем квартале 2020 года до 277 долларов в третьем квартале 2021 года.

Ранее в ноябре на дефицит работников пожаловались российские компании. Ряду предприятий пришлось увеличить зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и закрыть свободные вакансии, а также потратиться на технику, которая сможет выполнять часть задач в условиях нехватки персонала. Рекордно низкую безработицу при большом числе открытых вакансий отметила и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее прогнозам, зарплаты в стране продолжат увеличиваться, так как работодателям придется конкурировать за сотрудников.