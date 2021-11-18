Украина пресекла попытку 15 туристов незаконно пересечь границу

Украинские пограничники отказали во въезде 15 иностранцам с Ближнего Востока, которые утверждали, что следуют из Белоруссии с целью туризма, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что 15 мигрантов-туристов ехали рейсовым автобусом из Минска. В ходе пограничного контроля они заявили военнослужащим Погранслужбы Украины, что приехали в страну для туризма. «В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Белоруссии и сразу же направились в Гродненскую область», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Иностранцы пытались незаконно пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области, однако пограничники выяснили, что те «не имели оснований для въезда на территорию страны». Кроме того, выяснилось, что большинство граждан имели паспорта, выданные почти в одно время, в сентябре-октябре 2021 года.

«Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они якобы планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их поездки», — отметили в ведомстве. Там также напомнили, что сейчас границу с Белоруссией охраняют в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что Украина направит 8500 полицейских на границу с Белоруссией. В стране допускают введение режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за сложившейся ситуации на границе.

