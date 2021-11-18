Путин предупредил о возможности новых волн COVID-19 в России

Несмотря на принятые меры, пандемия коронавируса далеко не побеждена. В России вероятны новые волны инфекции, об этом россиян предупредил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел, его цитирует ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что пандемия COVID-19 нарушила привычное течение жизни людей во всем мире. От новых волн инфекции невозможно будет отгородиться в отдельно взятой стране, считает Путин.

По словам президента, на фоне пандемии коронавируса возрастает роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — ее деятельность заслуживает поддержки. Путин заявил, что организация могла бы заняться более активной массовой вакцинацией населения от COVID-19.

«В частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», — объяснил глава государства,

Ранее Путин предупредил россиян о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса. Помимо этого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ошиблись в расчетах сроков завершения пандемии COVID-19. Власти думали, что она закончится через полгода-год, но ее «конца и края не видно», подчеркнул он.