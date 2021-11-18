Олимпийский чемпион из Норвегии оказался в больнице после нападения собак

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер оказался в больнице. Об этом сообщает VG.

Норвежский спортсмен подвергся нападению двух собак во время пробежки. По словам Крюгера, два маленьких терьера сначала играли, а затем начали кусать его за ноги. Норвежец отметил, что не сильно испугался, но очень удивился.

Лыжнику пришлось поехать в больницу и обратиться к врачам, которые сделали ему укол от столбняка и назначили антибиотики. Крюгер рассказал, что хозяева собак принесли ему извинения.

Норвежец выиграл две золотые медали на Олимпиаде 2018 года в скиатлоне. Он победил в скиатлоне и в эстафете 4 по 10 километров. Кроме того, на счету Крюгера серебро в гонке на 15 километров.