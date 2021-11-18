Солистка «А'Студио» показала жилье певицы из «Серебра»

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия показала, где живет бывшая певица группы «Серебро» Ольга Серябкина. Артистка поделилась подробностями интерьера в сторис Instagram.

В кадр Топурии попала гостиная, совмещенная с кухней. Комнаты оказались выполнены в светлых тонах в стиле минимализм, особенностью интерьера служит высокий шкаф, заставленный книгами, статуэтками и другими вещами. Певица обратила внимание на висящую на стене картину с силуэтом обнаженной женщины.

Топурия также прошла по коридору, стены которого выкрашены в светло-серый оттенок. Там стоят шкафы — белый и с зеркальными дверьми. Полы почти во всех комнатах покрыли ламинатом, а для прихожей выбрали плитку, на которую положили светлый ковер.

В сентябре Ольга Серябкина объявила о своей беременности, отцом ребенка станет супруг певицы, бизнесмен Георгий Начкебия. Артистка отметила, что узнала о своем положении в марте, отметив, что беременность была запланированной. Ребенок появится на свет в конце года, Серябкина планирует рожать в Москве.