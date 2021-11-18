Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» попал на видео

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» попал на видео. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Видео демонстрирует момент запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Боеприпас поразил мишень в акватории Белого моря прямым попаданием. Стрельбу провели в рамках цикла испытаний гиперзвукового оружия.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году ракеты «Циркон» начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России. Он подчеркнул, что испытания ракеты морского базирования завершаются.

В октябре командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил о завершении испытаний ракеты «Циркон» с борта подводной лодки. Он сообщил об успешном запуске ракеты с борта подводной лодки «Северодвинск».

В августе журнал The National Interest написал о преимуществах ракеты «Циркон». В публикации отметили, что гиперзвуковой боеприпас практически невозможно перехватить средствами противоракетной обороны стран НАТО.