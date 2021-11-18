Россияне зарубили топором заразившего их ВИЧ-инфекцией друга и получили срок

В Томской области двоих россиян осудили на 16 лет за убийство друга, заразившего их ВИЧ

В Томской области к 16 годам колонии строгого режима приговорили двоих россиян, убивших друга. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Как установил Томский областной суд, в июне 2020 года друзья пили алкоголь в частном доме села Малиновка. В это время один из мужчин решил признаться друзьям, что ранее заразил их ВИЧ-инфекцией во время совместного употребления наркотиков. Возмущенные услышанным россияне избили товарища, а после один из них зарубил его топором.

Затем россияне выкопали в огороде яму, в которой и похоронили убитого приятеля. Через несколько дней мужчины решили, что огород не лучшее место для сокрытия улик, выкопали тело, привезли его на болото и утопили.

26 октября сообщалось, что в Челябинской области тюремный срок получил 31-летний россиянин, изнасиловавший подростка и заразивший его ВИЧ-инфекцией.